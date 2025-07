Francesco l’uomo che disarmò il mondo | la biografia sincera di Elio Pollichino

Nel cuore di una vita segnata da ricchezza e desiderio di cambiamento, Elio Pollichino ci guida attraverso la straordinaria evoluzione di Francesco d’Assisi, uomo che ha disarmato il mondo con la sua fede e umiltà. Un viaggio emozionante, che rivela l’essenza di un santo universale, capace di toccare l'anima di chiunque desideri scoprire il vero senso della spiritualità. Il racconto si dipana tra le pagine di questa biografia, invitando a riflettere sulla forza del credo e della purezza.

Con Francesco d’Assisi, Elio Pollichino firma una biografia toccante e intensa che riesce a restituire al lettore la profonda umanità e la radicale spiritualità di uno dei santi più amati della cristianità. Non si tratta solo di un racconto cronologico, ma di un vero e proprio cammino narrativo che segue Francesco dalla sua inquieta giovinezza fino all’abbandono totale alla volontà di Dio. Il testo si apre con un giovane Francesco, ricco, inquieto e affamato di senso. Sin dalle prime pagine si percepisce la volontà dell’autore di parlare non solo della figura religiosa, ma dell’uomo in trasformazione, attraversato da dubbi e da visioni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Francesco, l’uomo che disarmò il mondo: la biografia sincera di Elio Pollichino

In questa notizia si parla di: francesco - biografia - elio - pollichino

Re Artù come non lo avete mai conosciuto, Francesco Marzella presenta a Perugia la "biografia" del mitico sovrano - Scoprite il mito di re Artù come non l'avete mai visto prima. Francesco Marzella presenta la sua biografia "Re Artù, una biografia", un'opera che esplora le fonti storiche e le leggende che hanno forgiato la figura del leggendario sovrano.