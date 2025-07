Trasporti | Pechino inaugura primo treno merci Cina-Europa attraverso Mar Caspio

Il primo treno merci tra Pechino e Europa attraverso il Mar Caspio segna una svolta nel commercio internazionale, aprendo nuove rotte più rapide e sostenibili. Con oltre 2.300 tonnellate di esportazioni tra ricambi auto, macchinari e libri, questo innovativo servizio multimodale riduce i tempi di consegna e rafforza le connessioni tra Cina e Europa. Un passo decisivo verso un futuro di scambi più efficienti e integrati, che promette di rivoluzionare il panorama logistico globale.

Un treno merci Cina-Europa e’ partito ieri da Pechino, segnando l’inaugurazione del primo servizio di trasporto merci multimodale della capitale attraverso il Mar Caspio. Il treno, carico di 104 TEU che trasportano oltre 2.300 tonnellate di merci da esportazione come ricambi auto, macchinari e libri, e’ diretto a Baku, la capitale dell’Azerbaigian. Il percorso utilizza il trasporto multimodale ferrovia-mare-ferrovia, coprendo oltre 8.000 chilometri e riducendo i tempi di transito da circa 50 giorni a circa 15. Partito dal distretto di Fangshan, zona di accesso sud-occidentale di Pechino, il treno esce dalla Cina attraverso il porto di Horgos, nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro, attraversa il Kazakistan, il Mar Caspio in traghetto e prosegue su rotaia fino a Baku. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Trasporti: Pechino inaugura primo treno merci Cina-Europa attraverso Mar Caspio

