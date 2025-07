Ambra Angiolini e Jolanda Renga il duetto su T’appartengo al Milano Pride

Ambra Angiolini e Jolanda Renga hanno regalato un momento indimenticabile al Milano Pride, incantando il pubblico con il loro duetto su "T’appartengo". Tra musica, emozioni e un messaggio di pace, le due artiste hanno unito generazioni e cuori in una celebrazione di libertà e amore. Un’esperienza che rimarrà impressa nel cuore di tutti, dimostrando ancora una volta il potere della musica di unire e ispirare. Ambra...

Il concerto del Milano Prid e, oltre a colorare la piazza, ha visto sul palco un duo d’eccezione che ha fatto cantare e ballare in un’atmosfera unica. Ambra Angiolini, insieme a sua figlia Jolanda, hanno acceso l’atmosfera sulle note di T’appartengo, storico brano di Ambra che dai tempi di Non è la Rai è rimasto impresso nella testa e nel cuore di moltissimi. Un momento emozionante, in cui non sono mancati anche messaggi di pace. Ambra Angiolini, il duetto al Milano Pride con la figlia Jolanda Renga. Può una canzone entrare nella memoria collettiva diventando un vero e proprio manifesto? Sì, se si tratta di T’appartengo. 🔗 Leggi su Dilei.it