Calciomercato Roma occhi su Zortea | l’esterno del Cagliari sorpassa Wesley nelle preferenze di Massara

Il calciomercato della Roma si infiamma con il nome di Zortea, l’esterno del Cagliari che ha superato Wesley nelle preferenze di Massara. La società giallorossa, sotto la guida di Gasperini, intensifica le mosse per rafforzare le fasce, elemento fondamentale nel nuovo progetto. Con le strategie di mercato ormai avviate, il club si prepara a svelare nuovi colpi che potrebbero rivoluzionare la rosa. La sfida continua: chi sarà il prossimo acquisto a fare la differenza?

La Roma non si ferma e continua a scandagliare il mercato alla ricerca di rinforzi per il nuovo corso targato Gasperini. In particolare, il direttore sportivo Frédéric Massara sta accelerando sul fronte degli esterni, elemento centrale nel sistema di gioco del tecnico piemontese. Dopo aver sistemato parte delle uscite, ora l’attenzione si è spostata con decisione sulla fascia destra, dove nelle ultime ore è emerso con forza il nome di Nadir Zortea. Zortea convince: rendimento e costi lo spingono in cima alla lista. Reduce da una stagione brillante con il Cagliari, Zortea ha chiuso il campionato con 6 gol e 2 assist, numeri che lo rendono il laterale destro più prolifico della Serie A 202425 sul piano realizzativo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, occhi su Zortea: l’esterno del Cagliari sorpassa Wesley nelle preferenze di Massara

