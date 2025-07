Marche Isi commissario Alta Velocità Acquaroli | Centralità e rilievo della regione

A Palazzo Chigi è stato firmato il decreto di nomina del Commissario straordinario per la velocizzazione e il potenziamento della linea ferroviaria adriatica. La scelta di Aldo Isi, attuale AD di RFI, sottolinea l’importanza strategica di questa infrastruttura per la regione e l’intero Paese. Con questa nomina, il Governo rafforza il suo impegno a migliorare la mobilità e a promuovere uno sviluppo sostenibile, puntando a risultati concreti e duraturi.

" A Palazzo Chigi è stato firmato il decreto di nomina del Commissario straordinario per la velocizzazione e il potenziamento della linea ferroviaria adriatica. Vista la rilevanza strategica dell'infrastruttura è stato scelto come Commissario straordinario l'attuale amministratore delegato di RFI Aldo Isi, ad ulteriore dimostrazione della centralità e del rilievo che questo intervento riveste per il Governo tutto. Con la nomina del Commissario straordinario si attua un abbattimento dei tempi, delle procedure, delle burocrazie autorizzati e imprimendo una velocizzazione fondamentale per dotare anche le Marche dell'Alta Velocità".