Un episodio di violenza inaudita scuote il cuore di Parma: una rissa estremamente cruenta, con pugni, calci e colpi di mazza, in pieno centro cittadino. Un video choc che ha scatenato reazioni indignate, tra cui quella di Matteo Salvini, che ha chiesto una tolleranza zero contro questi atti criminali. √ą un richiamo immediato all'importanza di intervenire con fermezza per garantire la sicurezza di tutti. La citt√† merita rispetto e ordine, non spettacoli di violenza gratuita.

"Una rissa in pieno centro a Parma, pugni, calci e persino colpi di mazza. Scene impressionanti, da Far West. Inaccettabile: tolleranza zero per questi criminali": Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo ha scritto in un post su Facebook a corredo di un filmato di "Welcome to Favelas" in cui si vedono dei ragazzi, probabilmente stranieri, che si colpiscono con bastoni e¬†mazze nel centro della citt√†.¬† Il video riprende¬†la violenta rissa che sembra coinvolgere diverse persone davanti a un negozio di alimentari. Intorno a loro delle auto che cercano di passare evitando di travolgere¬†il gruppo di ragazzi durante il pestaggio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Parma, violenza a colpi di bastone: "Tolleranza zero", il video choc

Parma come il Bronx: pestaggio a colpi di mazza, violenza cieca e sangue in via Gramsci - Parma come il Bronx: un incubo di violenza e caos che scuote la città. Ieri sera, in via Gramsci, un episodio brutale ha visto protagonisti giovani, presumibilmente stranieri, coinvolti in una rissa sfrenata con mazze, bastoni e calci.

