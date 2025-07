Alien | Pianeta Terra | Poster da brividi per la serie in arrivo su Disney+

L’universo di Alien è pronto a invadere il nostro pianeta con un’energia mai vista prima. Intanto ecco il nuovo poster di Alien: Pianeta Terra! Rilasciato oggi ( via social ), l’inquietante artwork proietta gli appassionati nel cuore oscuro del 2120, dove l’umanità si trova a un passo dall’abisso. L’immagine, dominata da tonalità cupe e un minaccioso Xenomorfo che emerge dalle nuvole, cattura perfettamente l’atmosfera di terrore e mistero che ha reso il franchise un’icona. Alien: Pianeta Terra ( il trailer ufficiale qui ) approderà su Disney+ a partire dal 13 agosto 2025. Le previsioni non sono incoraggianti. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Alien: Pianeta Terra | Poster da brividi per la serie in arrivo su Disney+

