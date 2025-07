Juventus Women De Jong si presenta | Lusingata dall’interesse di questo club Ho tre obiettivi per questa nuova avventura

Danielle de Jong, portiere olandese classe 2002, si presenta con entusiasmo alla Juventus Women, rivelando di essere lusingata dall’interesse del club e pronta a conquistare nuovi traguardi. Arrivata dal Twente, una delle eccellenze europee del calcio femminile, la sua ambizione è chiara: elevare il livello della squadra, contribuire alla vittoria e crescere come giocatrice. Con tre obiettivi ben definiti, la sua avventura bianconera promette scintille.

Juventus Women, De Jong si presenta: «Lusingata dall'interesse di questo club». Le prime dichiarazioni in bianconero del portiere ex Twente. La Juventus Women accoglie ufficialmente Danielle de Jong, portiere olandese classe 2002, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. De Jong arriva dal Twente, una delle realtà più competitive del calcio femminile europeo, e si unisce alle bianconere per dare qualità e prospettiva al reparto arretrato. Le sue prime parole in bianconero. JUVE – «Quando ho saputo per la prima volta dell'interessamento della Juventus mi sono sentita davvero lusingata.

