Black Carpet Awards 2025 annunciati i protagonisti della Terza Edizione con Naomi Campbell madrina d’eccezione

Preparatevi a brillare: i Black Carpet Awards 2025 svelano i protagonisti della terza edizione, con Naomi Campbell come madrina d’eccezione. Questa prestigiosa manifestazione, che promuove Diversità, Inclusione e Talento, si svolgerà durante la Milano Fashion Week di settembre, con Condé Nast confermata come media partner. Un evento imperdibile che celebra l’eccellenza e la nuova visione della moda, portando sotto i riflettori le voci più autentiche del settore.

