Ciro Grillo i pm chiedono 9 anni per stupro di gruppo

Il processo che coinvolge Ciro Grillo e i suoi amici genovesi si riapre con una richiesta di 9 anni di reclusione per stupro di gruppo. La seconda giornata di requisitoria mette in luce le accuse e le prove raccolte contro i quattro imputati, accusati di aver violentato una studentessa italo-norvegese a Porto Cervo nel luglio 2019. Mentre il dibattimento prosegue, il futuro giudizio si avvicina, lasciando un segno profondo sulla società e sulla reputazione dei protagonisti.

È ripreso questa mattina, con la seconda giornata consecutiva di requisitoria, il processo per violenza sessuale di gruppo a carico di Ciro Grillo  e di tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. I quattro sono accusati di aver abusato di una studentessa italo-norvegese nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 a Porto Cervo. La richiesta dei Pm. Il pubblico ministero del tribunale di Tempio Pausania Gregorio Capasso al termine della sua requisitoria ha chiesto 9 anni di carcere, con l’accusa di stupro di gruppo, per Ciro Grillo e i suoi tre amici Vittorio Lauria, Francesco Corsiglia e Edoardo Capitta accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ciro Grillo, i pm chiedono 9 anni per stupro di gruppo

In questa notizia si parla di: gruppo - ciro - grillo - chiedono

Processo per stupro di gruppo: oggi le richieste di condanna e Ciro Grillo forse parlerà - In un contesto giudiziario che ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica, il processo per stupro di gruppo si svolge oggi a Tempio Pausania, tra richieste di condanna e possibili dichiarazioni spontanee di Ciro Grillo.

Tempio, l'arrivo in tribunale di Giulia Bongiorno nel giorno della requisitoria del pm nel processo per stupro di gruppo contro Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi Vai su Facebook

Grillo jr piange, i pm chiedono quattro condanne: Lei ubriaca fradicia, valanga di approcci sessuali; Ciro Grillo e due amici chiedono nuovo interrogatorio sul presunto stupro della studentessa; Processo Ciro Grillo, ho letto con vergogna le domande fatte a chi ha denunciato uno stupro.

Il pm al tribunale: "Ciro Grillo e gli altri devono essere condannati a 9 anni per stupro" - Dura richiesta della pubblica accusa patrocinata dal procuratore di Tempio Gregorio Capasso al processo in corso ai quattro imputati genovesi per violenza di gruppo su una studentessa, nel 2019 a Port ... Scrive rainews.it

Grillo jr piange, i pm chiedono quattro condanne: "Lei ubriaca fradicia, valanga di approcci sessuali" - Giornata decisiva al processo a carico di Ciro Grillo e i suoi tre amici accusati di stupro di gruppo nei confronti di una ragazza conosciuta in vacanza in Sardegna nel luglio del 2019. Riporta affaritaliani.it