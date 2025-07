Una camicia corallo una gonna couture firmata José Hidalgo e l’eleganza di sempre | Letizia di Spagna porta a Siviglia un look che unisce moda e identità

Se l’eleganza fosse un'arte, Letizia di Spagna sarebbe certamente una maestra indiscussa. La regina, con il suo stile inconfondibile, ha saputo trasformare un look già visto in un manifesto di moda sostenibile e talento locale, dimostrando ancora una volta che la vera classe non passa mai di moda. In occasione dell’apertura della IV Conferenza Internazionale delle...

U n abito già visto può ancora stupire, se a indossarlo è la regina del rewear per eccellenza. Letizia di Spagna, impeccabile e consapevole icona di stile, ha illuminato Siviglia con un look che ha tutta l’aria di essere una dichiarazione d’intenti per l’estate: valorizzare il talento locale, sostenere la moda sostenibile e fare centro, ancora una volta, con eleganza disarmante. In occasione dell’apertura della IV Conferenza Internazionale delle Nazioni Unite sul Finanziamento dello Sviluppo, la regina ha scelto un ensemble già sfoggiato in passato ma sapientemente reinventato. Il risultato? Un perfetto equilibrio tra glamour regale e strategia fashion tutta da copiare. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Una camicia corallo, una gonna couture firmata José Hidalgo e l’eleganza di sempre: Letizia di Spagna porta a Siviglia un look che unisce moda e identità

In questa notizia si parla di: letizia - eleganza - spagna - siviglia

