Bernardo Mattarella confermato ad di Invitalia La società chiude il 2024 con un utile di 22,4 mln

Bernardo Mattarella è stato riconfermato come AD di Invitalia, che si prepara a chiudere il 2024 con risultati eccezionali: un utile di 22,4 milioni di euro e un bilancio consolidato da 22,1 milioni. Questi numeri testimoniano l'impegno dell’azienda nel sostenere lo sviluppo economico, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Un traguardo importante che rafforza la sua posizione nel panorama economico italiano, aprendo nuove prospettive di crescita e innovazione.

Invitalia chiude il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 in utile per 22,4 milioni di euro. Il bilancio consolidato del gruppo chiude con un utile di pertinenza pari a 22,1 milioni di euro. E’ quanto si legge in una nota, nella quale si conferma Bernardo Mattarella amministratore delegato. Nel corso del 2024 Invitalia ha proseguito con le azioni a sostegno del sistema produttivo, con particolare riguardo alle regioni del Mezzogiorno, sostenendo oltre 62.000 tra imprese e altri beneficiari. Nell’anno Invitalia ha contribuito inoltre ad attivare oltre 16,7 miliardi di euro di investimenti tra pubblici e privati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

