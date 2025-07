Luis Henrique guarda avanti dopo Inter Fluminense | Rialzeremo la testa e torneremo più forti di prima questo club competerà per i massimi obiettivi!

Luis Henrique guarda avanti con determinazione, dopo l’esperienza con l’Inter e la recente eliminazione dal Mondiale per Club per mano del suo ex team, il Fluminense. Con un atteggiamento positivo e ambizioso, il giovane talento brasiliano è già proiettato verso nuove sfide, pronto a rialzarsi e a tornare più forte di prima. Questo club ha sempre puntato ai massimi obiettivi, e Luis Henrique è determinato a contribuire a questa stagione ricca di successi.

L'esterno dell'Inter, Luis Henrique, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club arrivata per mano del Fluminense. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Fluminense, match degli Ottavi di Finale del Mondiale per Club vinto dai brasiliani di Renato Portaluppi per 0 a 2, l'esterno nerazzurro Luis Henrique ha commentato così la sconfitta. L'esterno brasiliano arrivato dal Marsiglia è tra le poche note liete per l'Inter nella deludente eliminazione dal Mondiale per Club. I nerazzurri sono stati sconfitti 2-0 dal Fluminense agli ottavi di finale, chiudendo anzitempo un'esperienza che avrebbe dovuto segnare il rilancio internazionale della squadra.

