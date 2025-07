Inflazione torna a salire in area euro

L'inflazione nell'area euro torna a crescere, con una stima flash di Eurostat che prevede un aumento all'1,8% a giugno, rispetto all'1,9% di maggio. Mentre i servizi mostrano il tasso più alto, il settore energia si mantiene in calo. Questi dati evidenziano le diverse dinamiche tra i paesi membri, rendendo fondamentale monitorare gli sviluppi economici per capire come influenzeranno il nostro futuro.

11.18 L'inflazione annuale in area euro è attesa al 2% a giugno, in aumento rispetto all'1,9% registrato a maggio. Così la stima 'flash' di Eurostat. Nei servizi il tasso annuo più alto, 3,3% dal 3,2% di maggio; il più basso per l'energia (-2,7% da -3,6% a maggio) L'inflazione dell'Eurozona vede tassi più bassi a Cipro (0,5%) e in Francia (0,8%) e più alti in Estonia (5,2%) e Slovacchia (4,6%). Stabile all'1,7% la stima per l'Italia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Cala l’inflazione in area euro ma l’Ocse resta in guardia. Scende la disoccupazione, anche in Italia - L'inflazione nell'area euro scende all'1,9%, portando un raggio di speranza in un contesto economico in evoluzione.

Inflazione eurozona risale al 2% a giugno, prezzi +0,3% su mese - (askanews) – A giugno l’inflazione media nell’area euro è leggermente risalita al 2% su base annua, a fronte dell’1,9% cui si era moderata a maggio. Da askanews.it

Inflazione euro accelera a +2% a giugno, occhio all’inflazione core e a cosa è costato di più - Quello appena diffuso è il dato preliminare dell'indice dei prezzi al consumo dell'area euro relativo al mese di giugno. money.it scrive