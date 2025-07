Chi era Manuele Casana il ciclista travolto da un pirata della strada | si cerca il responsabile

Manuele Casana, il ciclista di 59 anni vittima di un grave incidente in provincia di Cremona, ha suscitato grande commozione e solidarietà. Colpito da un pirata della strada che si è dato alla fuga, la comunità si stringe attorno alla famiglia nel tentativo di fare giustizia. Le forze dell'ordine sono al lavoro per rintracciare l’automobilista responsabile, affinché venga assicurato alla giustizia. Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda.

Si chiamava Manuele Casana, il ciclista di 59 anni che è stato travolto da un pirata della strada in provincia di Cremona. Le forze dell'ordine stanno cercando di identificare l'automobilista che lo ha investito ed è scappato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: manuele - casana - ciclista - travolto

Sarebbe stato travolto prima da un mezzo pesante e poi da due/tre auto , e nessuno si é fermato. Ciclista travolto sulla Codognese, lutto per Manuele Casana. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe attraversato l’incrocio dell’ex statale per raggiungere il Bara Vai su Facebook

Ciclista investito sulla Codognese, la vittima è Manuele Casana Vai su X

Chi era Manuele Casana, il ciclista travolto da un pirata della strada: si cerca il responsabile; Manuele Casana tornava a casa, non si sa chi l’ha travolto; Ciclista ucciso. Caccia al pirata con i filmati.

Chi era Manuele Casana, il ciclista travolto da un pirata della strada: si cerca il responsabile - Si chiamava Manuele Casana, il ciclista di 59 anni che è stato travolto da un pirata della strada in provincia di Cremona ... fanpage.it scrive

Ciclista ucciso. Caccia al pirata con i filmati - SESTO ED UNITI (Cremona) Le telecamere lungo la Codognese potrebbero svelare chi è il pirata che sabato sera ha travolto ... Da msn.com