Roma Taylor e Tessmann i nuovi obiettivi 6 i giocatori in uscita

Roma, Taylor e Tessmann sono i nuovi obiettivi: il club rossonero punta a rafforzarsi prima dell'apertura ufficiale del calciomercato estivo 2025. Con Gasperini alla guida, la nuova Roma si prepara a una campagna di acquisti strategica, concentrandosi su cinque rinforzi chiave per raggiungere l’obiettivo Champions. Dopo settimane di tagli e plusvalenze, Frederic Massara si concentra ora sulla costruzione di una squadra competitiva: Taylor e...

Con l’apertura ufficiale del calciomercato estivo 2025, la nuova Roma targata Gian Piero Gasperini può iniziare a prendere forma. Dopo settimane dedicate a tagli e plusvalenze, ora tocca a Frederic Massara costruire la squadra che dovrĂ competere per un posto in Champions League. Gasperini ha chiesto cinque rinforzi: almeno un difensore centrale rapido, due esterni per il suo sistema a tutta fascia, un centrocampista e una punta. Taylor e Tessmann, due profili per la mediana. La Gazzetta dello Sport lancia per il centrocampo il nome di Kenneth Taylor, 22enne dell’Ajax. L’olandese, duttile e con buona esperienza europea, può giocare da mediano, mezzala o trequartista. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Taylor e Tessmann i nuovi obiettivi. 6 i giocatori in uscita

