Dal 28 luglio lo Jesolo Dance Festival | stage performance e spettacoli dal vivo

Tutto pronto, dunque, nelle affascinanti location di Jesolo per un appuntamento imperdibile che trasformerà l’estate in un palcoscenico di emozioni e performance straordinarie. Dal 28 luglio al primo agosto, il Jesolo Dance Festival, diretto dalla visionaria Maria Meoni, invita appassionati e curiosi a vivere un’esperienza unica nel cuore dell’Italia, dove la passione per la danza si fonde con l’energia del pubblico. Un evento da non perdere!

di Massimiliano Craus Jesolo ombelico del mondo della danza con Maria Meoni e la MMEventi capace ancora una volta di muovere il popolo della danza in giro per l’Italia. Oltre alla tournée del Veneto Junior Ballet, la visionaria ma al contempo concretissima direttrice artistica sta tirando la volata al suo Jesolo Dance Festival, creatura tra le più preziose della MMEventi, in scena dal 28 luglio al primo agosto. Tutto pronto, dunque, nelle location del Palacornaro e di Piazza Milano a Jesolo con un ricco programma di stage, performance e spettacoli dal vivo. Il festival si aprirà ufficialmente domenica 27 luglio in Piazza Milano con “Showcase”, spettacolo a cura del Veneto Junior Ballet, con la regia e le coreografie di Milena di Nardo, Giorgio Azzone e Mino Viesti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: jesolo - dance - festival - luglio

27/6/25. Cavarzere. Domani sera in piazza Vittorio Emanuele II alle 21 "Dance on air" con Fit-Si (gruppi di fit dance), Be you (gruppi Hip Hop intermedio e avanzato), Arché (gruppi danza moderna e danza espressiva) Vai su Facebook

Dal 28 luglio lo Jesolo Dance Festival: stage, performance e spettacoli dal vivo; Jesolo Dance Festival 14ª edizione; Jesolo Dance Festival.

A Jesolo c'è il Suonica Festival con Rose Villain e Pericolo - Il Comune di Jesolo (Venezia) ha annunciato l'edizione 2024 del Suonica Festival, che si svolgerà dal 18 al 20 luglio al Parco Pegaso e il 31 luglio in Spiaggia del Faro. ansa.it scrive

A Jesolo c'è il Suonica Festival con Rose Villain e Pericolo - MSN - Il Comune di Jesolo (Venezia) ha annunciato l'edizione 2024 del Suonica Festival, che si svolgerà dal 18 al 20 luglio al Parco Pegaso e il 31 luglio in ... Lo riporta msn.com