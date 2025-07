Consac | Allarme siccità i sindaci del Cilento-Vallo di Diano vietino usi impropri della risorsa idrica

Quest’estate la siccità rischia seriamente di presentare il conto in anticipo rispetto agli anni precedenti. Ragion per cui Consac, società che gestisce il servizio idrico integrato in 56 Comuni nell’area Cilento-Vallo di Diano, si sta attrezzando già da tempo per affrontare al meglio la situazione al fine di evitare, nei limiti del possibile, disagi per cittadini e turisti. Un’azione che necessita ovviamente della collaborazione di tutti, a cominciare dall’utenza stessa. Per tali motivi la società guidata dal presidente Gennaro Maione invita i sindaci a emettere specifiche ordinanze che vietino usi impropri della risorsa idrica, quali innaffiamento di orti e giardini, riempimento di piscine, lavaggio di piazzali ed auto, ecc. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

