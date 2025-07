I kamikaze ignari di Putin | ecco come muoiono

In un'oscura manovra clandestina, la Russia avrebbe infiltrato giovani ucraini tramite Telegram, trasformandoli in kamikaze ignari. Il caso di Oleh, 19 anni, ne è il tragico esempio: un disoccupato sedotto da promesse di denaro facile, ora vittima di un ingranaggio di sabotaggio che minaccia la stabilità regionale. Ma qual è il prezzo di questa escalation di violenza e inganno? La risposta ci impone di riflettere sulle tensioni in atto e sul futuro incerto...

La Russia starebbe arruolando giovani ucraini tramite Telegram, trasformandoli in inconsapevoli attentatori suicidi. Il londinese Guardian svela un'escalation delle operazioni di sabotaggio attribuite ai servizi d'intelligence russi. Il caso di Oleh, 19 anni, disoccupato originario dell'Ucraina orientale, √® emblematico.¬†Contattato tramite un canale Telegram che offriva lavoretti ben pagati, il ragazzo accetta di recarsi a Rivne per imbrattare una stazione di polizia con vernice spray in cambio di mille dollari. ge:kolumbus:liberoquotidiano:43193204 Ma nel momento in cui apre lo zaino ricevuto da uno sconosciuto, scopre un ordigno esplosivo artigianale, con fili scoperti e un cellulare collegato perla detonazione remota. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - I kamikaze ignari di Putin: ecco come muoiono

