Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-07-2025 ore 11 | 25

Benvenuti a un aggiornamento sulla viabilità di Roma e Lazio: oggi, 1 luglio 2025 alle 11:25, Astral Infomobilità vi tiene informati sulle principali criticità. Tra incidenti e traffico intenso, la situazione richiede attenzione e pazienza. Restate con noi per gli ultimi aggiornamenti e consigli utili, perché conoscere le condizioni della strada può fare la differenza nel vostro viaggio quotidiano.

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in esterna l'incidente la causa delle quote tra le uscite Prenestina Tiburtina proseguiamo in esterna code qui per traffico dalla Salaria alla Cassia Veientana interno altro incidente causa code dalla Prenestina l'abbia con ripercussioni sulla diramazione Roma Sud code partire da Tor Vergata sulla tratto Urbano della Roma Teramo diminuite le code ora localizzate da Portonaccio al bivio per la tangenziale est direzione centro circolazione scorrevole Per quanto riguarda la Roma fiume non ci spostiamo sulla Cassia Veientana rimosso l'incidente circolazione regolare altezza di via del Prato della Corte verso Viterbo Cambiamo argomento o da trasporto pubblico i lavori di manutenzione programmata nella stazione di Fiumicino aeroporto fino alle 14 di oggi i treni della linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto e Leonardo Express subiscono cancellazioni pertanto sono previste corse con gusto e sia tra Roma Termini Fiumicino aeroporto sia tra aeroporto da domani mercoledì 2 luglio e fino a venerdì per lavori di manutenzione della stazione di Roma Ostiense nella mattinata alcuni treni del servizio Leonardo Express e delle linee fl1 Orte Fiumicino aeroporto alle 3 Roma Cesano e felice 5 Roma Civitavecchia sono interessate da variazioni di orario e limitazioni di percorso dalle 8 alle 11 ricordiamo il servizio Leonardo Express è garantito dalle corse con bus Roma Termini Fiumicino aeroporto da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione è più tardi un servizio della Regione Lazio