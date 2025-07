Napoli blitz dei Carabinieri | scoperto deposito di moto e scooter rubati

Un'operazione lampo dei Carabinieri di Napoli ha portato alla scoperta di un vasto deposito di moto e scooter rubati nel cuore del Rione Sanità. La svolta è arrivata grazie al tracciamento di un GPS, che ha condotto le forze dell'ordine direttamente nel nascondiglio illecito. Un colpo duro alla criminalità locale, che dimostra ancora una volta quanto il monitoraggio tecnologico sia fondamentale per combattere i furti. La lotta contro il crimine prosegue senza sosta.

È stato il segnale GPS di una Harley Davidson rubata a un turista del Kuwait a guidare i carabinieri nel cuore del Rione Sanità, dove hanno scoperto un vero e proprio deposito di moto e scooter rubati. Il blitz è scattato grazie al tracciamento . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, blitz dei Carabinieri: scoperto deposito di moto e scooter rubati

