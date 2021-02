Oggi in tv, tutta la programmazione di lunedì 15 febbraio (Di lunedì 15 febbraio 2021) lunedì 15 febbraio. Iniziamo la settimana con la fiction Rai Il commissario Ricciardi, in onda sul 1º canale del servizio pubblico. Su Rai 3 arriva una nuova puntata di PresaDiretta dedicata al Recovery Fund mentre su Canale 5 ci aspetta una nuova puntata del Grande Fratello Vip che si prevede ricca di tensioni e colpi di scena. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale. I programmi in onda sulla Rai Su Rai 1 stasera andrà in onda la 4ª puntata della fiction Il commissario Ricciardi intitolata Il giorno dei morti. Nella settimana dedicata alle celebrazioni dei defunti, nei vicoli di Napoli viene ritrovato il cadavere di un bambino. Apparentemente morto di stenti, il commissario capisce ben presto che potrebbe trattarsi di altro. Questa volta però la ricerca della verità metterà in serio ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 15 febbraio 2021)15. Iniziamo la settimana con la fiction Rai Il commissario Ricciardi, in onda sul 1º canale del servizio pubblico. Su Rai 3 arriva una nuova puntata di PresaDiretta dedicata al Recovery Fund mentre su Canale 5 ci aspetta una nuova puntata del Grande Fratello Vip che si prevede ricca di tensioni e colpi di scena. Ma scopriamo insiemelacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai Su Rai 1 stasera andrà in onda la 4ª puntata della fiction Il commissario Ricciardi intitolata Il giorno dei morti. Nella settimana dedicata alle celebrazioni dei defunti, nei vicoli di Napoli viene ritrovato il cadavere di un bambino. Apparentemente morto di stenti, il commissario capisce ben presto che potrebbe trattarsi di altro. Questa volta però la ricerca della verità metterà in serio ...

