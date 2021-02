Noleggio auto elettrica, a chi affidarsi (Di lunedì 15 febbraio 2021) La mobilità elettrica ormai da qualche tempo può essere considerata una formula che incontra il gradimento degli automobilisti Ciò è vero anche da un anno a questa parte, a dispetto delle conseguenze della situazione sanitaria di emergenza a causa della quale molte persone hanno rinviato la decisione di cambiare la macchina. Il primo semestre del 2020 è stato senza dubbio complesso, nel settore automotive così come in tutti gli altri ambiti, ma a partire dalla seconda metà dell’anno si è assistito, per ciò che riguarda le flotte aziendali, a una tendenza di recupero grazie a cui le motorizzazioni elettriche e ibride sono diventate le soluzioni più interessanti per i clienti, in modo particolare in virtù dei motori Mild Hybrid di ultima generazione. Anche il Noleggio auto elettrica o ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 febbraio 2021) La mobilitàormai da qualche tempo può essere considerata una formula che incontra il gradimento deglimobilisti Ciò è vero anche da un anno a questa parte, a dispetto delle conseguenze della situazione sanitaria di emergenza a causa della quale molte persone hanno rinviato la decisione di cambiare la macchina. Il primo semestre del 2020 è stato senza dubbio complesso, nel settoremotive così come in tutti gli altri ambiti, ma a partire dalla seconda metà dell’anno si è assistito, per ciò che riguarda le flotte aziendali, a una tendenza di recupero grazie a cui le motorizzazioni elettriche e ibride sono diventate le soluzioni più interessanti per i clienti, in modo particolare in virtù dei motori Mild Hybrid di ultima generazione. Anche ilo ...

DottorRent : Piacere, sono Dr. Rent e il noleggio a lungo termine è la mia passione. Mi rendo conto che cambiare abitudini non è… - apnvoyage : Sao Miguel gioiello delle Azzorre in auto a noleggio 5 giorni - TURISTSERVICE : Algarve: le spiagge di sotavento e barlavento in auto a noleggio 8 giorni - apnvoyage : Costa verde e Galizia da Porto in auto a noleggio 8 giorni - WowNotizie : Noleggio a lungo termine: come pagare bollo auto -