Nocera Inferiore, undici progetti per la rinascita urbana: soddisfatto il sindaco (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFornire un contributo concreto allo sviluppo del territorio, partendo proprio dalla rigenerazione urbana. E' l'obiettivo dichiarato del programma stipulato dalla Cassa Depositi e Prestiti ed il comune di Nocera Inferiore che prevede undici finanziamenti per un importo complessivo pari a circa 8,5 milioni di euro per progetti volti alla riqualificazione urbana. L'accordo comprende diversi ambiti di intervento, volti a un miglioramento degli spazi di socialità dei cittadini: verranno, infatti, riqualificati i principali assi viari del comune campano, insieme alla Villa comunale e le aree verdi. Prevista la manutenzione degli edifici scolastici comunali e la riqualificazione del parco giochi in via Villanova. Saranno oggetto di restauro il palazzo ...

