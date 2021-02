“Ne soffro tanto”. Gemma Galgani non lo nasconde più: per la prima volta parla di quello che le succede (Di lunedì 15 febbraio 2021) Gemma Galgani è un punto di riferimento inossidabile di Uomini e Donne. Ormai da dieci anni è una delle protagoniste assolute del dating show di Maria De Filippi. Spesso è al centro dello studio sia per le sue storie che per i litigi con l’opinionista Tina Cipollari. Ultimamente si è espresso in sui favore Maurizio Costanzo che ha voluto spendere qualche parola benevola nei confronti della dama torinese. “Non credo che a 70 anni si abbia voglia di perdere tempo sul piccolo schermo solo per raggiungere un briciolo di fama – afferma con sicurezza il marito di Maria – L’unico consiglio che mi sento di dare alla Galgani è di cercare tra uomini della sua età e di non cedere alle lusinghe di giovanotti o cinquantenni rampanti: quelli sì che, forse, sfruttano la notorietà della Galgani per far parlare di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021)è un punto di riferimento inossidabile di Uomini e Donne. Ormai da dieci anni è una delle protagoniste assolute del dating show di Maria De Filippi. Spesso è al centro dello studio sia per le sue storie che per i litigi con l’opinionista Tina Cipollari. Ultimamente si è espresso in sui favore Maurizio Costanzo che ha voluto spendere qualche parola benevola nei confronti della dama torinese. “Non credo che a 70 anni si abbia voglia di perdere tempo sul piccolo schermo solo per raggiungere un briciolo di fama – afferma con sicurezza il marito di Maria – L’unico consiglio che mi sento di dare allaè di cercare tra uomini della sua età e di non cedere alle lusinghe di giovanotti o cinquantenni rampanti: quelli sì che, forse, sfruttano la notorietà dellaper farre di ...

risfiorire : Sono molto triste e soffro tanto. L’aspetto più doloroso è ammetterlo a me stessa: sono al limite. Vorrei solo pote… - EnzaTartaro : @weareallclownsx @gggreatescape Io stanotte la passo a votare, tanto soffro d'insonnia ?? - alegian72 : @Giacapiana Mi dispiace tanto?...il mio se ne è andato un anno fa e ancora ci soffro, per cui ti capisco benissimo - kimmanuela : @thepinkyofjimin che bel messaggio eli ?????? non sono tanto forte anzi LOL, soffro di depressione... però sono stata… - lmj_vanessa : @carolin05107782 Mai più che mi faccio prendere da una ship così tanto Soffro manco fosse successo a me -