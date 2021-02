Modificano una foto e attaccano un 15enne con un meme omofobo su WhatsApp (Di lunedì 15 febbraio 2021) Odio in rete, hate speech, omofobia. Il tutto applicato a un contesto scolastico, dove – magari sfruttando le ore di educazione civica – bisognerebbe spiegare ai ragazzi come funziona il web, cosa non va nell’utilizzare alcuni comportamenti di cui, forse, ancora non ci si rende pienamente conto. Succede a Sora: un ragazzo diventa bersaglio dei compagni. Aveva partecipato a una protesta contro la didattica a distanza e a favore delle lezioni in presenza scattandosi una foto con un cartello in cui lanciava lo slogan «la scuola in presenza non è solo un voto». Quella stessa foto, nei giorni scorsi, è stata modificata: sul cartello, modificato in maniera amatoriale con un programma di post produzione fotografica, compariva la scritta fucsia «sono fr*cio». Il volto e il contesto erano perfettamente visibili, il ragazzo decisamente ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Odio in rete, hate speech, omofobia. Il tutto applicato a un contesto scolastico, dove – magari sfruttando le ore di educazione civica – bisognerebbe spiegare ai ragazzi come funziona il web, cosa non va nell’utilizzare alcuni comportamenti di cui, forse, ancora non ci si rende pienamente conto. Succede a Sora: un ragazzo diventa bersaglio dei compagni. Aveva partecipato a una protesta contro la didattica a distanza e a favore delle lezioni in presenza scattandosi unacon un cartello in cui lanciava lo slogan «la scuola in presenza non è solo un voto». Quella stessa, nei giorni scorsi, è stata modificata: sul cartello, modificato in maniera amatoriale con un programma di post produzionegrafica, compariva la scritta fucsia «sono fr*cio». Il volto e il contesto erano perfettamente visibili, il ragazzo decisamente ...

'Questo accade una settimana prima di quanto pensavamo e ci dice che la mancanza di suono probabilmente riorganizza le connessioni nella corteccia immatura'.

