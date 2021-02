Moda vintage ai tempi del Covid. Le app che stanno spopolando (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Covid non ferma la passione per la Moda vintage. Spopolano le app dell’economia circolare. Ecco quali sono quelle più cool! La pandemia ha sconvolto stili di vita e abitudini. Divieti e restrizioni ancora in vigore, fanno vivere una quotidianità diversa. Il virus condiziona i mercati, influenzando sia la domanda che l’offerta. Il trend dell’usato L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ilnon ferma la passione per la. Spopolano le app dell’economia circolare. Ecco quali sono quelle più cool! La pandemia ha sconvolto stili di vita e abitudini. Divieti e restrizioni ancora in vigore, fanno vivere una quotidianità diversa. Il virus condiziona i mercati, influenzando sia la domanda che l’offerta. Il trend dell’usato L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Agenzia_Ansa : RT @ANSA_Lifestyle: Come orientarsi nel mercato del #vintage e del #secondhand? Ecco qualche consiglio per trarre il massimo dagli acquisti… - 18Lucky58 : @GianniCuperIoPD @GiuliaCortese1 il vintage e’ di moda ?? - ANSA_Lifestyle : Come orientarsi nel mercato del #vintage e del #secondhand? Ecco qualche consiglio per trarre il massimo dagli acqu… - Vannina89 : La moda e le eleganza non sono da tutti. C'è chi ancora definisce outfit vintage come passati o fuori moda. Second… - marziarosy : @callmeodella Sono vintage anni ‘80. Ma che ne sanno di disegn e moda ?????? -