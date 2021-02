Meloni: «Non si ricostruisce l’Italia con chi l’ha distrutta». FdI voterà no alla fiducia al governo (Di lunedì 15 febbraio 2021) «La Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia ha approvato all’unanimità la mia proposta di votare “No” alla fiducia al governo Draghi». l’ha scritto Giorgia Meloni sulla sua pagina facebook. «Sono troppi i ministri in continuità con il precedente governo e troppo è il peso della sinistra nell’Esecutivo. Non riteniamo possibile tentare di ricostruire l’Italia con gli stessi che hanno contribuito a distruggerla. Faremo una opposizione patriottica, lavorando sempre per il bene della Nazione e votando di volta in volta i provvedimenti che riterremo utili per l’Italia». FdI: «Agiremo con il nostro spirito patriottico» La Direzione nazionale si è riunita in videoconferenza. «FdI si è dimostrata ancora una volta unita e continuerà a lavorare per il bene ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 febbraio 2021) «La Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia ha approvato all’unanimità la mia proposta di votare “No”alDraghi».scritto Giorgiasulla sua pagina facebook. «Sono troppi i ministri in continuità con il precedentee troppo è il peso della sinistra nell’Esecutivo. Non riteniamo possibile tentare di ricostruirecon gli stessi che hanno contribuito a distruggerla. Faremo una opposizione patriottica, lavorando sempre per il bene della Nazione e votando di volta in volta i provvedimenti che riterremo utili per». FdI: «Agiremo con il nostro spirito patriottico» La Direzione nazionale si è riunita in videoconferenza. «FdI si è dimostrata ancora una volta unita e continuerà a lavorare per il bene ...

