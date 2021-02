Maria Elena Boschi è splendida su Instagram e Giulio Berruti commenta (Di lunedì 15 febbraio 2021) . L’ex ministro e l’attore sono sempre più innamorati e la loro love story procede a gonfie vele. I due hanno già fatto le presentazioni in famiglia: Maria Elena ha conosciuto i genitori di Giulio a cui lui è molto legato, mentre l’artista romano ha incontrato il fratello della politica, ma soprattutto la sua amatissima nipotina. La Boschi ha un legame speciale con la piccola, così tanto che zia e nipote hanno festeggiato insieme il Carnevale. Per lei Maria Elena ha organizzato una festa in casa, travestendosi da Anna di Frozen, mentre la piccola si è trasformata in Elsa. Su Instagram è apparso uno scatto tenerissimo in cui le due sorridono felici e la politica è splendida. Frangetta e rossetto rosso, Maria Elena ... Leggi su dilei (Di lunedì 15 febbraio 2021) . L’ex ministro e l’attore sono sempre più innamorati e la loro love story procede a gonfie vele. I due hanno già fatto le presentazioni in famiglia:ha conosciuto i genitori dia cui lui è molto legato, mentre l’artista romano ha incontrato il fratello della politica, ma soprattutto la sua amatissima nipotina. Laha un legame speciale con la piccola, così tanto che zia e nipote hanno festeggiato insieme il Carnevale. Per leiha organizzato una festa in casa, travestendosi da Anna di Frozen, mentre la piccola si è trasformata in Elsa. Suè apparso uno scatto tenerissimo in cui le due sorridono felici e la politica è. Frangetta e rossetto rosso,...

La partita dei sottosegretari: la Boschi in pole

La fedelissima di Renzi verso la Farnesina. Il nodo delle donne Pd, girano i nomi di Ascani e Morani. Malumori anche tra i 5 Stelle ...

