“Lockdown totale per tornare alla normalità”, è la proposta di Ricciardi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Due, tre o quattro settimane di chiusura; quanto basta per rallentare la circolazione del virus. Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, invoca il Lockdown totale, come quello di marzo. Non una chiusura scaglionata, a zone, come visto finora: ma una serrata completa di tutto il paese. Lo ha annunciato ieri a Che tempo che fa, su Rai 3: “Il ministro credo sia convinto di avviare questa nuova fase. Ci siamo parlati, non si è pronunciato perché sono decisioni che deve prendere il governo e il presidente del Consiglio. Sicuramente siamo sulla linea che prevede di passare a questa fase. Speriamo che il governo l’appoggi. Spero che il presidente del Consiglio recepisca e vada in questa direzione, questo ci consentirà di tornare alla normalità in mesi, non in ... Leggi su italiasera (Di lunedì 15 febbraio 2021) Due, tre o quattro settimane di chiusura; quanto basta per rallentare la circolazione del virus. Walter, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, invoca il, come quello di marzo. Non una chiusura scaglionata, a zone, come visto finora: ma una serrata completa di tutto il paese. Lo ha annunciato ieri a Che tempo che fa, su Rai 3: “Il ministro credo sia convinto di avviare questa nuova fase. Ci siamo parlati, non si è pronunciato perché sono decisioni che deve prendere il governo e il presidente del Consiglio. Sicuramente siamo sulla linea che prevede di passare a questa fase. Speriamo che il governo l’appoggi. Spero che il presidente del Consiglio recepisca e vada in questa direzione, questo ci consentirà diin mesi, non in ...

thetrueshade : Sono d’accordo con #Ricciardi, ci vuole un lockdown totale per lui e per tutti quelli come lui. Rinchiudeteli e no… - GiovanniToti : Tutte le sante domeniche il super consulente del Ministero della Salute #Ricciardi invoca un nuovo lockdown totale.… - Adnkronos : Sgarbi: 'Lockdown totale? Draghi rinnovi Cts e cacci Speranza e Ricciardi' - FmMosca : RT @RadioSavana: Ricciardi da una parte chiede un lockdown totale, dall'altra va a mangiare al ristorante pretendendo la saletta privata. P… - julien883 : RT @benq_antonio: #Ricciardi : Ottobre 2020 #lockdown totale lo dico a #Speranza!! Novembre 2020 #lockdown totale ci vuole l esercito! Di… -