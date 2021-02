LIVE Sci alpino, Combinata uomini Mondiali in DIRETTA: Pinturault precede gli austriaci, Tonetti nono, Innerhofer 16° (Di lunedì 15 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Combinata FEMMINILE ALLE 9.45 E 14.10 12.04 Lo svedese Felix Monsen si ferma in 18a posizione a 1.84. 12.01 Il tedesco Simon Jocher chiude con un buon ottavo posto a 58 centesimi, scivola di un gradino Riccardo Tonetti. 11.59 Dopo le prime 20 discese si può già dire che i favoriti per le medaglie sono tutti davanti. Alexis Pinturault comanda con il tempo di 1:20.03 con 22 centesimi su Vincent Kriechmayr che, tuttavia, nello slalom dovrà difendersi come Matthias Mayer terzo a 24. Quarta posizione per Marco Schwarz a 32, pronto per andare all’attacco in slalom, quinta per Loic Meillard a 35, quindi sesta per Luca Aerni a 45. Settimo Gino Caviezel a 48, davanti al nostro Riccardo Tonetti, ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE ALLE 9.45 E 14.10 12.04 Lo svedese Felix Monsen si ferma in 18a posizione a 1.84. 12.01 Il tedesco Simon Jocher chiude con un buon ottavo posto a 58 centesimi, scivola di un gradino Riccardo. 11.59 Dopo le prime 20 discese si può già dire che i favoriti per le medaglie sono tutti davanti. Alexiscomanda con il tempo di 1:20.03 con 22 centesimi su Vincent Kriechmayr che, tuttavia, nello slalom dovrà difendersi come Matthias Mayer terzo a 24. Quarta posizione per Marco Schwarz a 32, pronto per andare all’attacco in slalom, quinta per Loic Meillard a 35, quindi sesta per Luca Aerni a 45. Settimo Gino Caviezel a 48, davanti al nostro Riccardo, ...

SkyTG24 : Covid, ultime news. Da Speranza nuovo stop allo sci. Protestano le Regioni e la Lega. LIVE - infoitsport : LIVE Sci alpino, Combinata Mondiali in DIRETTA: Brignone in testa, basterà per la medaglia. Alle 14.10 lo slalom - bobinetv : ?? La maratona Rispetto per la #montagna ???. Dopo l'ordinanza di rinvio dell'apertura degli impianti da sci. Dalle… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Combinata uomini Mondiali in DIRETTA: Pinturault comanda su Mayer, Tonetti quinto - zazoomblog : LIVE Sci alpino Combinata uomini Mondiali in DIRETTA: Pinturault comanda su Mayer Tonetti quinto - #alpino… -