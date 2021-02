LIVE Sci alpino, Combinata uomini Mondiali in DIRETTA: Pinturault comanda su Mayer, Tonetti quinto (Di lunedì 15 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Combinata FEMMINILE ALLE 9.45 E 14.10 11.34 Lo statunitense Bryce Bennett chiude il suo superG con il sesto tempo a 1.08 da Pinturault. 11.32 Il francese Victor Muffat-Jeandet commette errori assortiti e non va oltre il sesto tempo a 1.92. 11.30 Il rappresentante dei Liechtenstein, Marco Pfeiffner, esce di scena dopo 30 secondi di gara. 11.28 L’austriaco Matthias Mayer vola nel primo settore con 24 centesimi di vantaggio su Pinturault, quindi perde parecchio alla Delta e finisce dietro di 13. Continua a perdere con 48 centesimi al Rumerlo, quindi chiude secondo a 24 con un bel recupero finale. 11.26 Lo svizzero Gino Caviezel dopo un buon avvio chiude il suo superG con il terzo tempo a 48 ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE ALLE 9.45 E 14.10 11.34 Lo statunitense Bryce Bennett chiude il suo superG con il sesto tempo a 1.08 da. 11.32 Il francese Victor Muffat-Jeandet commette errori assortiti e non va oltre il sesto tempo a 1.92. 11.30 Il rappresentante dei Liechtenstein, Marco Pfeiffner, esce di scena dopo 30 secondi di gara. 11.28 L’austriaco Matthiasvola nel primo settore con 24 centesimi di vantaggio su, quindi perde parecchio alla Delta e finisce dietro di 13. Continua a perdere con 48 centesimi al Rumerlo, quindi chiude secondo a 24 con un bel recupero finale. 11.26 Lo svizzero Gino Caviezel dopo un buon avvio chiude il suo superG con il terzo tempo a 48 ...

