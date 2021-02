Lippi: 'Lo screzio Conte - Agnelli? Arriva dal passato' (Di lunedì 15 febbraio 2021) "Gattuso ha dovuto far fronte a numerosissime assenze, sta facendo a meno di Merters, gli è mancato pure Osimhen - che era stato preso per dare profondità al gioco della squadra - adesso non c'è ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 15 febbraio 2021) "Gattuso ha dovuto far fronte a numerosissime assenze, sta facendo a meno di Merters, gli è mancato pure Osimhen - che era stato preso per dare profondità al gioco della squadra - adesso non c'è ...

Così l'ex ct degli azzurri, Marcello Lippi, ai microfoni di Radio Anch'io lo sport, su RadioRai. "Lo screzio fra Antonio Conte e Agnelli? Quando si giocano partite così importanti c'è grande tensione ...

(ANSA) – ROMA, 15 FEB – "Gattuso ha dovuto far fronte a numerosissime assenze, sta facendo a meno di Merters, gli è mancato pure Osimhen – che era stato preso per dare profondità al gioco della squadr ...

Torino, 15 feb. (LaPresse) - "La lite tra Agnelli e Conte? E' evidente che ci sono degli screzi che vengono dal passato". Lo ha detto l'ex ct della nazionale ...

