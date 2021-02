Ikea lancia la sua prima linea dedicata al gaming

Leggi su wired

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Giocare è una cosa seria. Lo sanno bene i circa 2,5 miliardi di amanti di videogame ed esport che, secondo, ci sono nel mondo. A loro èla nuova collezione del colosso svedese dell’arredamento low cost, che comprende 30 prodotti tra sedie, scrivanie e accessori. Creati in collaborazione con Republic of Gamers, marchio di hardware che fa parte della famiglia Asus, per soddisfare i desideri degli appassionati di. La collezione è già disponibile in Cina e arriverà in Giappone a maggio. Il lancio nel resto del mondo è previsto per ottobre 2021. Bisogna, quindi, aspettare l’autunno per trovarla nei negozi italiani, ma intanto è possibile farsi un’idea di che cosa ha in serboper i fan dei giochi da pc. I prodotti (che hanno i classici nomicome Huvudspelare, Utespelare, ...