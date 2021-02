Guenda Goria commenta l’atteggiamento di Baccini a Live: sale la tensione (Di lunedì 15 febbraio 2021) sale di nuovo la tensione tra il cantante e la figlia di Maria Teresa Ruta: la pianista gli dà del maleducato L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 15 febbraio 2021)di nuovo latra il cantante e la figlia di Maria Teresa Ruta: la pianista gli dà del maleducato L'articolo proviene da Gossip e Tv.

tanyasbrandshow : Grazie a Guenda Goria e Maria Teresa Ruta, Francesco Baccini ritrova 5 minuti di popolarità - GiuseppeporroIt : Intervista esclusiva a Guenda Goria: dal suo percorso nella Casa, alle sue considerazioni sullo scontro tra Maria T… - tessproperty : Apriamo il sipario per il suo teatrino! Ecco l'attrice migliore dopo Guenda Goria. #tzvip - Bread_Will_ : Posso sapere delle olive al posto di ste cose Guenda Goria @guenda_ggoria - Carmelocanale5 : In un mondo giusto Zelletta a quest'ora non si starebbe giocando la finale ma sarebbe uscito a metà ottobre e ora c… -