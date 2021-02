**Governo: tra conferme e new entry, parte corsa sottosegretari** (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – Il governo Draghi non ha ancora ottenuto la fiducia del Parlamento e già è partita la corsa ai sottosegretari e viceministri. Sui tempi si parla del fine settimana o al massimo primi della prossima. Raccontano che Dario Franceschini avrebbe sottolineato nel primo Cdm con Draghi l’esigenza di fare presto per far ripartire subito i lavori in commissione. Ma sulla composizione, al momento, sono più i rumors e i desiderata che le certezze. Diversamente dalla composizione della squadra di governo, per viceministri e sottosegretari ci sarà più spazio per le indicazioni dei partiti. Ma le stesse forze politiche, a quanto si apprende, non hanno ancora chiaro quale sarà lo schema. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – Il governo Draghi non ha ancora ottenuto la fiducia del Parlamento e già è partita laai sottosegretari e viceministri. Sui tempi si parla del fine settimana o al massimo primi della prossima. Raccontano che Dario Franceschini avrebbe sottolineato nel primo Cdm con Draghi l’esigenza di fare presto per far ripartire subito i lavori in commissione. Ma sulla composizione, al momento, sono più i rumors e i desiderata che le certezze. Diversamente dalla composizione della squadra di governo, per viceministri e sottosegretari ci sarà più spazio per le indicazioni dei partiti. Ma le stesse forze politiche, a quanto si apprende, non hanno ancora chiaro quale sarà lo schema. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

