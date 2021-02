Governo Draghi, dite la vostra (Di martedì 16 febbraio 2021) Nel complesso un fallimento Che sia stata chiamata a formare un Governo la personalità italiana che gode di maggior prestigio e considerazione internazionale dimostra secondo me tutto il fallimento della politica italiana nel suo complesso. I politici italiani più o meno allegramente dichiarano al mondo la propria incapacità a svolgere il loro mestiere. Che Renzi si incensi da solo blaterando di aver fatto un capolavoro dimostra tutta la statura del personaggio. Lidiano Cassani, Ravenna Altro che troika italiana Non mi stupirei … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 16 febbraio 2021) Nel complesso un fallimento Che sia stata chiamata a formare unla personalità italiana che gode di maggior prestigio e considerazione internazionale dimostra secondo me tutto il fallimento della politica italiana nel suo complesso. I politici italiani più o meno allegramente dichiarano al mondo la propria incapacità a svolgere il loro mestiere. Che Renzi si incensi da solo blaterando di aver fatto un capolavoro dimostra tutta la statura del personaggio. Lidiano Cassani, Ravenna Altro che troika italiana Non mi stupirei … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

lorepregliasco : Palazzo Chigi fa sapere all'AGI che la decisione sugli impianti sciistici è stata adottata in base alle informazion… - ricpuglisi : Che cosa ci fa Speranza ancora ministro della salute dopo che Sinistra Italiana (pezzo importante di LeU) ha deciso… - FratellidItalia : Pochi giorni fa il Governo Conte-Speranza e il CTS autorizzavano riapertura piste da sci dal 15 febbraio nelle Regi… - Corriere : Sottosegretari, la sfida nei partiti per dividersi i posti Tutti i nomi in campo - Niki_Lismo : RT @peraltro: Il governo Draghi ha riaperto il dibattito sulla natura del centrosinistra. Se cioè debba essere solo l’unione di tutte le fo… -