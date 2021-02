Giornata no per gli azzurri agli Australian Open: Fognini eliminato e Berrettini ritirato (Di lunedì 15 febbraio 2021) Finisce l'avventura azzurra agli Australian Opencon la sconfitta di Fabio Fognini contro Rafael Nadal e il ritiro di Matteo Berrettini. Fognini, n.17 del ranking, ha ceduto 6 - 3, 6 - 4, 6 - 2 in poco ... Leggi su globalist (Di lunedì 15 febbraio 2021) Finisce l'avventura azzurracon la sconfitta di Fabiocontro Rafael Nadal e il ritiro di Matteo, n.17 del ranking, ha ceduto 6 - 3, 6 - 4, 6 - 2 in poco ...

SenatoStampa : #15febbraio, XX Giornata mondiale contro il #CancroInfantile. Istituita dall'#OMS, è promossa dalla @IntChildCancer… - rockmoda : Anche questo lunedì iniziamo la settimana a ritmo di #ModàMonday! ?? “Che tu ci sia sempre” è la canzone più votata… - AIRC_it : Oggi è la giornata giusta per ricordare ai nostri amici single di fare prevenzione. #sanfaustino #giornatadeisingle… - Laural21562870 : RT @redavola: Oggi è una giornata triste , è morta una delle mie migliori Amiche, avvelenata da Umanoidi senza scrupoli , Lessy ti amerò pe… - mntllyonthemoon : RT @infotommizorzi: INFO | Votazioni di massa per domani, fate girare il più possibile. Ovviamente non si deve votare solo durante questi o… -