Evoluzione | può dipendere anche da un solo gene

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Studiando organoidi cerebrali i ricercatori hanno visto comeuncambiamentotico può aver guidato la nostraI ricercatori hanno scoperto una singola alterazionetica che può aiutare a spiegare le differenze cognitive tra gli esseri umani moderni e nostri antichi parenti. Hanno utilizzato tali informazioni per sviluppare organoidi cerebrali simili a quelli di Neanderthal in laboratorio. Organoidi: cosa sono? Gli organoidi cerebrali sono piccoli gruppi di cellule cerebrali formati da cellule staminali, ma non sono esattamente cervelli (per esempio, mancano di connessioni con altri sistemi di organi, come i vasi sanguigni). Eppure gli organoidi sono modelli utili per studiare latica, lo sviluppo di malattie e le risposte alle infezioni e ai farmaci ...