"È sparito…". Matilde Brandi, voce rotta e pianto irrefrenabile in diretta: non ce la fa a riprendersi (Di lunedì 15 febbraio 2021) La loro relazione è finita dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Matilde Brandi continua a soffrire dopo l'addio di suo marito, Marco Costantini. I due stavano insieme dal 2004 e nel 2006 hanno sono nate le loro figlie, due gemelle Aurora e Sofia. Nonostante la crisi tra loro fosse nell'aria già da diverso tempo, come aveva fatto sapere nella Casa del GF Vip, la decisione di mettere un punto è stata una doccia gelata per lei, soprattutto dopo aver scoperto che lui frequentava già un'altra donna mentre lei era al reality. Matilde Brandi è stata ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live e il tema dell'intervista è stata la fine della sua storia d'amore con Marco Costantini, 57 anni, commercialista, laureato in Economia e diritto d'impresa e in Sociologia. Ha fondato uno studio e ha svolto anche incarichi ...

