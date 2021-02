Crisanti: “Siamo nei guai, lockdown come a Codogno” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Il 20% dei contagiati presenta la variante inglese e la percentuale è destinata ad aumentare. Bisognava fare il lockdown a dicembre, prevenendo tutto questo, mentre ora Siamo nei guai. Serve un lockdown duro subito per evitare che la variante inglese diventi prevalente e per impedire che abbia effetti devastanti come in Inghilterra, Portogallo e Israele. E neanche zone arancioni, va chiuso tutto e va lanciato un programma nazionale di monitoraggio delle varianti”. Lo ha detto il professor Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova, in un’intervista al quotidiano ‘La Stampa’. “Dove si trovano le varianti brasiliana e sudafricana servono lockdown stile Codogno, non le zone rosse che sono troppo morbide – ha aggiunto ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Il 20% dei contagiati presenta la variante inglese e la percentuale è destinata ad aumentare. Bisognava fare ila dicembre, prevenendo tutto questo, mentre oranei. Serve unduro subito per evitare che la variante inglese diventi prevalente e per impedire che abbia effetti devastantiin Inghilterra, Portogallo e Israele. E neanche zone arancioni, va chiuso tutto e va lanciato un programma nazionale di monitoraggio delle varianti”. Lo ha detto il professor Andrea, ordinario di microbiologia all’Università di Padova, in un’intervista al quotidiano ‘La Stampa’. “Dove si trovano le varianti brasiliana e sudafricana servonostile, non le zone rosse che sono troppo morbide – ha aggiunto ...

