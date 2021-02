“Crimi sparisci, Di Maio venduto”: non si salva nessuno. Insulti e sberleffi al M5s sul web (Di lunedì 15 febbraio 2021) «Crimi sparisci, Di Maio venduto»: non si salva nessuno. Tra ammende e istruzioni per l’uso, dal web furioso piovono Insulti e sberleffi sul M5s. E tra pernacchie metaforiche e accuse concrete, una verità si fa largo tra post e like: “chi di vaffa ferisce, di vaffa perisce”. E così, infierendo sull’universo grillino al collasso, il web si scatena con un florilegio di Insulti e improperi di cui, come si dice a Roma, la metà già basterebbe. La base insorge e senza pietà. E nel mirino, non più tanto social, degli attivisti inviperiti finiscono un po’ tutti: a partire da Vito Crimi. Al quale un utente intima: «Fai un favore al mondo e al Movimento. sparisci». Insulti al M5s: dal web un ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 febbraio 2021) «, Di»: non si. Tra ammende e istruzioni per l’uso, dal web furioso piovonosul M5s. E tra pernacchie metaforiche e accuse concrete, una verità si fa largo tra post e like: “chi di vaffa ferisce, di vaffa perisce”. E così, infierendo sull’universo grillino al collasso, il web si scatena con un florilegio die improperi di cui, come si dice a Roma, la metà già basterebbe. La base insorge e senza pietà. E nel mirino, non più tanto social, degli attivisti inviperiti finiscono un po’ tutti: a partire da Vito. Al quale un utente intima: «Fai un favore al mondo e al Movimento.».al M5s: dal web un ...

silviacarducci5 : RT @SecolodItalia1: “Crimi sparisci, Di Maio venduto”: non si salva nessuno. Insulti e sberleffi al M5s sul web - SecolodItalia1 : “Crimi sparisci, Di Maio venduto”: non si salva nessuno. Insulti e sberleffi al M5s sul web - teresa_alessio : RT @Libero_official: La fronda #M5s cresce: in 70 sarebbero pronti a votare no a #Draghi. Tanti i commenti contro #Crimi: 'Fai un favore al… - GiorgioCarbon12 : RT @Libero_official: La fronda #M5s cresce: in 70 sarebbero pronti a votare no a #Draghi. Tanti i commenti contro #Crimi: 'Fai un favore al… - veratto_A : RT @Libero_official: La fronda #M5s cresce: in 70 sarebbero pronti a votare no a #Draghi. Tanti i commenti contro #Crimi: 'Fai un favore al… -