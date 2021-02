Covid, ipotesi lockdown totale per l’Italia: chi lo chiede e perché (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’incubo delle varianti Covid incombe anche sull’Italia: il timore di vanificare i progressi degli ultimi mesi potrebbe spingere il governo ad attuare nuovamente un lockdown nazionale, come richiesto dagli scienziati. PIERO CRUCIATTI/AFP via Getty ImagesLo spettro di un nuovo lockdown nazionale torna ad aleggiare sull’Italia. La paura che le varianti Covid possano diffondersi anche nel nostro Paese peggiorando i dati della curva epidemiologica si fa sempre più forte tra gli scienziati. Se si dovesse arrivare alla conclusione che la divisione in tre fasce di colori non possa più essere efficace, il neo presidente del Consiglio Mario Draghi, per contenere i contagi e non sovraccaricare il sistema sanitario, potrebbe essere chiamato a valutare la misura più drastica per gli italiani. ... Leggi su ck12 (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’incubo delle variantiincombe anche sul: il timore di vanificare i progressi degli ultimi mesi potrebbe spingere il governo ad attuare nuovamente unnazionale, come richiesto dagli scienziati. PIERO CRUCIATTI/AFP via Getty ImagesLo spettro di un nuovonazionale torna ad aleggiare sul. La paura che le variantipossano diffondersi anche nel nostro Paese peggiorando i dati della curva epidemiologica si fa sempre più forte tra gli scienziati. Se si dovesse arrivare alla conclusione che la divisione in tre fasce di colori non possa più essere efficace, il neo presidente del Consiglio Mario Draghi, per contenere i contagi e non sovraccaricare il sistema sanitario, potrebbe essere chiamato a valutare la misura più drastica per gli italiani. ...

