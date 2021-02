“Colite” può voler dire malattie intestinali più o meno gravi | ecco quali sono e alcuni rimedi efficaci

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 febbraio 2021) È una temuta malattia di cui oggi si sente parlare fin troppo. Molti di noi conoscono qualcuno che ne soffre, eppure spesso si ha un’idea poco chiara di cosa sia questa patologia. Il termine “”, comunemente usato per indicare una serie di problematichepiù o, è di fatto generico e comprende varie, definite in base alla causa. La prima distinzione va fatta tra sindrome dell’intestino irritabile o Ibs (acronimo inglese che sta per Irritable Bowel Syndrome), un tempo dettaspastica, einfiammatorie croniche(Mici o all’inglese Ibd, Inflammatory Bowel Disease), rappresentate principalmente da morbo di Crohn e rettoulcerosa. Queste ultimein ...