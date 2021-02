Andrea Iannone e Natasha Tozzi, amore in vista? I due pizzicati insieme in centro a Milano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Belen, Iannone, vita, amori e diario social (e non solo) guarda le foto Non c’è dubbio sul fatto che ad Andrea Iannone, 31 anni, piacciano le curve. In pista, certo, ma non solo. Dopo la love story con Belen Rodriguez – ora in dolce attesa del secondo figlio da Antonino Spinalbese – e una fugace relazione con Giulia De Lellis, il pilota motociclistico ha virato sulle curve più che pericolose di Natasha Tozzi. Se il cognome non vi giunge nuovo, è normale: la ragazza, 32 anni, è la figlia di Umberto Tozzi, celebre ... Leggi su iodonna (Di lunedì 15 febbraio 2021) Belen,, vita, amori e diario social (e non solo) guarda le foto Non c’è dubbio sul fatto che ad, 31 anni, piacciano le curve. In pista, certo, ma non solo. Dopo la love story con Belen Rodriguez – ora in dolce attesa del secondo figlio da Antonino Spinalbese – e una fugace relazione con Giulia De Lellis, il pilota motociclistico ha virato sulle curve più che pericolose di. Se il cognome non vi giunge nuovo, è normale: la ragazza, 32 anni, è la figlia di Umberto, celebre ...

