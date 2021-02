Ancora Tik Tok: i ragazzini si schiantano contro le auto in corsa (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una nuova folle sfida lanciata attraverso il noto social network. ragazzini che si lanciano contro le auto in corsa. Tik Tok (foto GettyImages )Una nuova folle sfida tra i ragazzini italiani. Anche in questo caso non manca il rischio e quella dose di assurda follia che ormai continuamente caratterizza le sfide lanciate attraverso il noto social network. La vicenda, per quanto assurda, purtroppo assolutamente vera, arriva dal Salento, precisamente da Gallipoli. Li, in più di una occasioni si è assistito ad una scena davvero incredibile. Giovani ragazzi che attendo l’arrivo delle auto in movimento per lanciarvisi contro. In più di una occasione, ed in punti precisi della città si è avuta la possibilità di assistere a questa tremenda sfida. Tutto ... Leggi su chenews (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una nuova folle sfida lanciata attraverso il noto social network.che si lancianolein. Tik Tok (foto GettyImages )Una nuova folle sfida tra iitaliani. Anche in questo caso non manca il rischio e quella dose di assurda follia che ormai continuamente caratterizza le sfide lanciate attraverso il noto social network. La vicenda, per quanto assurda, purtroppo assolutamente vera, arriva dal Salento, precisamente da Gallipoli. Li, in più di una occasioni si è assistito ad una scena davvero incredibile. Giovani ragazzi che attendo l’arrivo dellein movimento per lanciarvisi. In più di una occasione, ed in punti precisi della città si è avuta la possibilità di assistere a questa tremenda sfida. Tutto ...

