Stop allo sci fino al 5/3. Scontro Ricciardi - Salvini sul lockdown. Casi in calo ma meno tamponi (Di domenica 14 febbraio 2021) L'effetto fine settimana si fa sentire anche stavolta sui dati del bollettino giornalieri del Ministero della Salute sull'epidemia da coronavirus. Diminuiscono infatti i nuovi Casi registrati nelle ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 14 febbraio 2021) L'effetto fine settimana si fa sentire anche stavolta sui dati del bollettino giornalieri del Ministero della Salute sull'epidemia da coronavirus. Diminuiscono infatti i nuoviregistrati nelle ...

repubblica : ?? Il ministro Speranza firma stop allo sci fino al 5 marzo - sole24ore : Speranza ordina in extremis lo stop allo sci fino al 5 marzo. Lega: ora più ristori, non bastano 4,5 miliardi… - SkyTG24 : Covid, Speranza: 'Stop allo sci fino al 5 marzo' - Pier82315620 : @robersperanza Sei un comunista di merda che sta rovinando un intero settore, dai lo stop allo sci 12 ore prima che… - GPerenne : RT @MT_Meli_: Nuovo crimine dell’incapace Speranza, che firma lo stop allo sci fino al 5 marzo. Obiettivo: “concedere” la riapertura in est… -