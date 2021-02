Serie A | il Sassuolo passa a Crotone

sportface2016 : #CrotoneSassuolo 1-2 | Tabellino e pagelle #SerieATIM - TelevideoRai101 : Calcio, serie A: Crotone-Sassuolo 1-2 - gemin_steven98 : RT @SkySport: CROTONE-SASSUOLO 1-2 Risultato finale ? ? #Berardi (14') ? #Ounas (26') ? rig. #Caputo (49') ? ? - calciomercatoit : #CrotoneSassuolo, #Berardi e #Caputo decidono per i neroverdi: calabresi sempre più ultimi - PagineRomaniste : #SerieA, #CrotoneSassuolo 1-2. #Berardi e #Caputo portano i tre punti ai neroverdi -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Sassuolo

Per la ventiduesima giornata del campionato diA, il Crotone di Stroppa ospita ildi De Zerbi Il Crotone, desolatamente ultimo in classifica a quota 12 punti, ospita ilper la ventiduesima giornata del campionato diA.... il Crotone, ultimo in classifica, rischia di salutare con largo anticipo laA. Sulla squadra ... Oggi, il Crotone è chiamato alla vittoria nell'incontro casalingo con il, per dare corpo ...Prosegue la Serie A con gli incontri della ventiduesima. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo anche la classifica.Dopo cinque gare di digiuno in Serie A, la squadra di De Zerbi ritrova la vittoria: sul campo del Crotone decidono Berardi e Caputo. Il Sassuolo ritrova i tanto agognati tre punti. La squadra di De ...