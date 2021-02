Sampdoria-Fiorentina, le probabili formazioni del match (Di domenica 14 febbraio 2021) Sampdoria e Fiorentina sarà una gara dal sapore particolare, con uomini da entrambe le parti che potrebbero raggiungere dei record importanti La Sampdoria ospita la Fiorentina nella 22ª giornata di Serie A, caratterizzata dalla sconfitta del capolista Milan contro lo Spezia. I blucerchiati si trovano in 10ª posizione a quota 27 punti, mentre i viola occupano la 15ª posizione a quota 22. A rendere particolare questa sfida sarà la possibilità di raggiungere un importante traguardo per un mister, da una parte, e per un attaccante dall’altra. In caso di conquista dell’intera posta in palio, infatti, Cesare Prandelli diventerebbe il primo allenatore a tagliare il traguardo delle 100 vittorie alla guida della Fiorentina in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. Dall’altro lato del campo invece ... Leggi su zon (Di domenica 14 febbraio 2021)sarà una gara dal sapore particolare, con uomini da entrambe le parti che potrebbero raggiungere dei record importanti Laospita lanella 22ª giornata di Serie A, caratterizzata dalla sconfitta del capolista Milan contro lo Spezia. I blucerchiati si trovano in 10ª posizione a quota 27 punti, mentre i viola occupano la 15ª posizione a quota 22. A rendere particolare questa sfida sarà la possibilità di raggiungere un importante traguardo per un mister, da una parte, e per un attaccante dall’altra. In caso di conquista dell’intera posta in palio, infatti, Cesare Prandelli diventerebbe il primo allenatore a tagliare il traguardo delle 100 vittorie alla guida dellain Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. Dall’altro lato del campo invece ...

