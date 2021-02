Roma | Fonseca | “Bellissima partita A Veretout ho detto che deve fare più di 10 gol”

(Di domenica 14 febbraio 2021) Il mister dellaPauloanalizza ai microfoni di Dazn i tre punti ottenuti contro l'Udinese: "Sono molto contento della prestazione, abbiamo cominciato bene, abbiamo fatto tre gol, uno annullato, e creato tante occasioni. Nel secondo tempo abbiamo gestito bene, è importante non prendere gol. Abbiamo giocato una grandissima. Dobbiamo migliorare il risultato nei big match. Contro la Juventus ad esempio abbiamo giocato bene, abbiamo fatto qualche errore ma stiamo lavorando per migliorare. Cosa ho? Abbiamo parlato dei gol, io ho una sfida con lui: abbiamoa inizio stagione chepiù di 10 gol e gli ho chiesto quanto mancasse".caption id="attachment 1087807" align="alignnone" width="4556" ...

Laè in fiducia e continua a pressare l' Udinese senza sosta, trovando però l'opposizione di Musso che in più di un occasione mantiene a galla la sua squadra. Ma i ragazzi disi ......capita spesso alle avversarie della. Un'incursione di Mancini pesca la testa di Veretout che doppierà su rigore raggiungendo quota dieci. E' il francese il capocannoniere della bandae ...Una vittoria importantissima in chiave Champions League per la Roma, che batte 3-0 l'Udinese e sfrutta la giornata favorevole con due scontri diretti. Queste le parole di Paulo Fonseca, tecnico giallo ...La Roma batte l'Udinese 3-0 e sale al terzo posto in classifica. Decidono i gol di Veretout (doppietta nella prima mezz'ora) e Pedro nei minuti ...